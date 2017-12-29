"Локомотив" представил подборку из пяти лучших сейвов его вратарей в 2017 году



"Локомотив" опубликовал видеоролик с лучшими сейвами своих голкиперов в этом сезоне.

"В 2017 году было не только много крутых голешников, но и не менее крутых спасений собственных ворот. Когда защитники уже не могут помочь, у нас есть Вратарь", - говорится в сообщении "Локомотива".