"Локомотив" представил подборку из пяти лучших сейвов его вратарей в 2017 году

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"Локомотив" представил подборку из пяти лучших сейвов его вратарей в 2017 году
"Локомотив" опубликовал видеоролик с лучшими сейвами своих голкиперов в этом сезоне.

"В 2017 году было не только много крутых голешников, но и не менее крутых спасений собственных ворот. Когда защитники уже не могут помочь, у нас есть Вратарь", - говорится в сообщении "Локомотива".

Видео: Сейвы от киперов "Локо".

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