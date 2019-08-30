"Локомотив" представил расписание матчей групповой стадии Лиги Чемпионов

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"Локомотив" представил расписание матчей групповой стадии Лиги Чемпионов

"Локомотив" представил расписание игр групповой стадии Лиги Чемпионов.

Напомним, что "железнодорожникам" будут противостоять "Ювентус", "Атлетико" и "Байер".

18 сентября

"Байер" - "Локомотив"

1 октября

"Локомотив" - "Атлетико"

22 октября

"Ювентус" - "Локомотив"

6 ноября

"Локомотив" - "Ювентус"

26 ноября

"Локомотив" - "Байер"

11 декабря

"Атлетико" - "Локомотив"

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