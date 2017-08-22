"Локомотив" претендует на героя финала Евро-2016

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"Локомотив" претендует на героя финала Евро-2016

Форвард "Лилля" Эдер Маседу входит в шорт-лист "Локомотива", сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" выбирают между 29-летним футболистом, гол которого принёс сборной Португалии победу на Евро-2016, и Артёмом Дзюбой из "Зенита".

Однако учитывая тот факт, что президент "Локомотива" Илья Геркус находится с визитом в Европе, московский клуб, скорее всего, склоняется к варианту с Эдером.

Не пропустите: "Локомотив" может арендовать форварда "Зенита". | http://soccernews.ru

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