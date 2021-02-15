"Локомотив" претендует на Хамшика

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"Локомотив" претендует на ХамшикаЭкс-хавбек "Наполи" Марек Хамшик может продолжить свою карьеру в России.

По информации "Матч ТВ", в услугах 33-летнего словака заинтересован "Локомотив". Железнодорожники хотят подписать футболиста на правах свободного агента. Отмечается, что в трансфере видят перспективу как главный тренер "Локо" Марко Николич, так и генеральный директор команды Владимир Леонченко.

Напомним, что от услуг Хамшика отказались два клуба РПЛ. "Динамо" и "Ростов" не могут удовлетворить финансовые запросы футболиста.
Последним клубом игрока был "Далянь Про" из китайской Суперлиги. 

Читать также: Два российских клуба отказались от трансфера Хамшика | http://soccernews.ru
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