"Локомотив" претендует на Хамшика

Экс-хавбек "Наполи" Марек Хамшик может продолжить свою карьеру в России.

По информации "Матч ТВ", в услугах 33-летнего словака заинтересован "Локомотив". Железнодорожники хотят подписать футболиста на правах свободного агента. Отмечается, что в трансфере видят перспективу как главный тренер "Локо" Марко Николич, так и генеральный директор команды Владимир Леонченко.