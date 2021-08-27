"Локомотив" претендует на хавбека "Утрехта"

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"Локомотив" претендует на хавбека "Утрехта"

Фото инстаграм Гирано Керка

Полузащитник "Утрехта" Гирано Керк стал трансферной целью московского "Локомотива", сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, "железнодорожники" поспорят за 25-летнего футболиста с "Брестом", "Вероной" и "Андерлехтом".

Рыночная стоимость голландца оценивается в 6 миллионов евро. 

В составе "Утрехта" Керк забил 42 гола и сделал 43 ассиста в 175 матчах.

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