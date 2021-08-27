"Локомотив" претендует на хавбека "Утрехта"
Полузащитник "Утрехта" Гирано Керк стал трансферной целью московского "Локомотива", сообщает De Telegraaf.
По сведениям издания, "железнодорожники" поспорят за 25-летнего футболиста с "Брестом", "Вероной" и "Андерлехтом".
Рыночная стоимость голландца оценивается в 6 миллионов евро.
В составе "Утрехта" Керк забил 42 гола и сделал 43 ассиста в 175 матчах.
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|О
|1
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|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
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|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
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|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
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|НАК Бреда
|34
|23