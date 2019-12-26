"Локомотив" претендует на немецкого защитника

Защитник "Ганновера" Вальдемар Антон стал трансферной целью "Локомотива", сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" уже ведут переговоры о подписании 23-летнего немца, но пока безрезультатно.

Антон является воспитанником "Ганновера", в текущем сезоне провёл 17 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро.

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