"Локомотив" претендует на Оздоева и Шатова

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"Локомотив" претендует на Оздоева и Шатова

Московский "Локомотив" претендует на полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева и хавбека "Зенита" Олега Шатова, сообщают российские СМИ.

В приглашении обоих футболистов лично заинтересован главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.

В этом сезоне 25-летний Оздоев сыграл за "Рубин" 21 матч, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи. В активе 27-летнего Шатова 16 игр и 4 ассиста.

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