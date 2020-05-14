"Локомотив" претендует на трёх футболистов из Серии А

Московский "Локомотив" ищет варианты усиления состава в итальянских клубах, сообщает журналист Сергей Егоров.

По его информации, "железнодорожникам" интересны полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель, левый фулбек "Аталанты" Аркадиуш Река и вингер "Наполи" Амин Юнес.

Рыночная стоимость хорвата и поляка - по 2,4 миллиона евро, а немца - 6 миллионов евро.

Напомним, что в ближайшие дни у "Локомотива" появится новый тренер. Юрия Сёмина с высокой долей вероятности сменит серб Марко Николич.

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