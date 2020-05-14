"Локомотив" претендует на трёх футболистов из Серии А
Московский "Локомотив" ищет варианты усиления состава в итальянских клубах, сообщает журналист Сергей Егоров.
По его информации, "железнодорожникам" интересны полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель, левый фулбек "Аталанты" Аркадиуш Река и вингер "Наполи" Амин Юнес.
Рыночная стоимость хорвата и поляка - по 2,4 миллиона евро, а немца - 6 миллионов евро.
Напомним, что в ближайшие дни у "Локомотива" появится новый тренер. Юрия Сёмина с высокой долей вероятности сменит серб Марко Николич.
Не пропустите: Сёмин может остаться в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Четыре футболиста в чемпионате Беларуси заразились коронавирусом
-
Смолов не намерен возвращаться в "Локомотив", несмотря на уход Семина
-
Томас Тухель продолжит тренировать ПСЖ
-
Юрий Семин отказался остаться в "Локомотиве"
-
Ибрагимовичу грозит штраф за поездку на автомобиле стоимостью почти 2 миллиона евро
-
Тарасов рассказал, что Бузова упрекала его за дружбу с кавказцами
-
Черчесов озвучил свою позицию по доигровке РПЛ
-
Сёмин высказался о своём уходе из "Локомотива"
-
2
Официально: Николич сменил Сёмина на посту главного тренера "Локомотива"
-
Экс-форвард сборной Бразилии Эдилсон заявил, что он лучше Неймара, Месси и Роналду
-
"Бешикташ" объявил о выявлении 8 случаев заражения коронавирусом в клубе
-
Тарасов рассказал об обиде на гендиректора "Локомотива" Кикнадзе
-
Головин стал лицом социального проекта "Монако"
-
Агент Жиго отреагировал на слухи об интересе "Лиона"
-
"Локомотив" претендует на трёх футболистов из Серии А
-
"Милан" изучает возможность подписания четырёх игроков из Лиги 1
-
Названа дата возобновления чемпионата Украины
-
Тарасов рассказал о причинах расставания с Бузовой
-
2
Клаттенбург признался в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16
-
Сёмин может остаться в "Локомотиве"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16