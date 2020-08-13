"Локомотив" презентовал третью форму на этот сезон

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"Локомотив" презентовал третью форму на этот сезон

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала фотографии резервной формы команды на сезон 2020/21.

Данный вариант экипировки состоит из красной футболки и зелёных шортов. 

Технический спонсор "железнодорожников" – компания Adidas.

Напомним, что "Локомотив" стартовал в РПЛ с гостевой победы над "Рубином" (2:0).

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