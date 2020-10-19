"Локомотив" прибыл в Австрию на матч с "Ред Булл Зальцбург"

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"Локомотив" прибыл в Австрию на матч с "Ред Булл Зальцбург"

Футболисты, тренеры и сотрудники "Локомотива" прилетели в Австрию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ред Булл Зальцбург", сообщает пресс-служба московского клуба.

Матч "Ред Булл Зальцбург" - "Локомотив" состоится 21 октября. Встреча пройдет в Зальцбурге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало матча в 19:55 по московскому времени.

"Локомотив" и "Ред Булл Зальцбург" попали в группу А вместе с мюнхенской "Баварией" и мадридским "Атлетико".

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