"Локомотив" прибыл в Мадрид на матч с "Атлетико"

"Локомотив" прилетел в Испанию на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико".

В составе железнодорожников на встречу отправилось 23 игрока.

В СМИ появилась информация, что футболисты все еще ждут свой багаж в аэропорту Мадрида.

"Привет, Мадрид", - говорится в твиттер клуба.

Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится 25 ноября.

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