"Локомотив" приглашал Венгера на замену Сёмину

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"Локомотив" приглашал Венгера на замену Сёмину

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер мог этим летом возглавить московский "Локомотив".

О попытках "железнодорожников" пригласить легендарного француза рассказал футбольный агент Шандор Варга.

"Я устраивал встречу руководства "Локомотива" с Арсеном Венгером. Они интересовались им, но в итоге не смогли договориться. Если бы Венгер пришёл на пост главного тренера "Локомотива", у болельщиков была бы другая реакция? Не уверен. После Сёмина болельщикам московского клуба было бы тяжело принять любого тренера", - сказал Варга.

Напомним, что в мае совет директоров "Локо" решил не продлевать контракт с Сёминым и назначил вместо него серба Марко Николича.

70-летний Венгер покинул "Арсенал" в 2018 году и больше не занимался тренерской деятельностью. Сейчас он руководит отделом глобального развития ФИФА.

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