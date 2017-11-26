"Локомотив" прилетел в Хабаровск в 20-градусный мороз

Игроки "Локомотива" прилетели в Хабаровск на матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Хабаровск, привет! Объявление командира воздушного судна о температуре за бортом встретили овацией! В 5 утра по местному времени – то есть прямо сейчас – отправляемся спать, чтобы не сбивать режим", - сообщает официальный твиттер "железнодорожников".

В данный момент в городе царит 20-градусный мороз. Ожидается, что к началу поединка в 19:00 по местному времени (12:00 мск) температура поднимется до -12 градусов.

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