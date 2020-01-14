"Локомотив" прилетел в Испанию на первый сбор
"Локомотив" прибыл в Испанию на первый сбор, который продлится до 27 января.
На сбор отправилось 29 игроков:
Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев
Защитники: Лысов, Чорлука, Хёведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило, Ротенберг
Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, Дорофеев, М.Мухин, Ан.Миранчук, Жоао Мариу, Тугарев, Ал.Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан
Нападающие: Жемалетдинов, Эдер, Смолов
А вот и долгожданный состав нашей команды на первый сбор в Испании #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/teuNQdEsvY— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 14 января 2020 г.
В Испании "Локомотив" сыграет с румынским "Стяуа", хорватским "Осиеком" и корейским "Чонбуком".
А еще: Хавбек "Барселоны" Мело трогательно попрощался с Вальверде| http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" представила нового главного тренера Кике Сетьена
-
Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020
-
"Барселона" впервые возглавила рейтинг топ-клубов от Deloitte
-
"Тамбов" включился в борьбу за Ананидзе
-
Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"
Лента новостей
-
Игроки клуба 3-го испанского дивизиона обрадовались попаданию на "Реал" в Кубке Испании
-
Лёв недоволен тем, что Нюбель решил перейти в "Баварию"
-
"Уотфорд" объявил о переходе нападающего Игнасио Пуссетто
-
1
Пике написал прощальный пост Вальверде
-
"Наполи" обыграл "Перуджу" в 1/8 финала Кубка Италии
-
Моуринью сравнил состав "Тоттенхэма" с конкурентами
-
"МЮ" не может согласовать со "Спортингом" трансфер Фернандеша
-
Дуглас Сантос перевез дочь и жену в Санкт-Петербург
-
"Локомотив" прилетел в Испанию на первый сбор
-
2
Сетьен: "Месси - невероятный. Он уникален"
-
Бартомеу высказался о бывшем наставнике "Барселоны" Вальверде
-
"Тоттенхэм" этой зимой хочет приобрести форварда и хавбека
-
1
Сетьен прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Барселоны"
-
Месси попрощался с Вальверде
-
Форвард "Милана" Борини продолжит карьеру в "Вероне"
-
"Барселона" представила нового главного тренера Кике Сетьена
-
В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка страны
-
Доннарумма из-за повреждения может пропустить матч Кубка Италии
-
1
Карпин: "Федун в курсе всего, абсолютно. Он лично визирует каждую сделку"
-
Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15