"Локомотив" прилетел в Испанию на первый сбор

"Локомотив" прибыл в Испанию на первый сбор, который продлится до 27 января.

На сбор отправилось 29 игроков:

Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев

Защитники: Лысов, Чорлука, Хёведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило, Ротенберг

Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, Дорофеев, М.Мухин, Ан.Миранчук, Жоао Мариу, Тугарев, Ал.Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан

Нападающие: Жемалетдинов, Эдер, Смолов

А вот и долгожданный состав нашей команды на первый сбор в Испании #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/teuNQdEsvY — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 14 января 2020 г.

В Испании "Локомотив" сыграет с румынским "Стяуа", хорватским "Осиеком" и корейским "Чонбуком".

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