"Локомотив" прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с "Атлетико"

"Локомотив" прилетел в Мадрид на заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико".

Встреча команд состоится 11 декабря на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало - в 23:00 (мск). "Железнодорожники" располагаются на 4 месте группы D, набрав 3 балла. У "Атлетико" в активе 7 очков.

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