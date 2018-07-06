"Локомотив" принял окончательное решение по Эдеру

Португальский нападающий Эдер Маседу покинул "Локомотив".

"С 30 июня Эдер вернулся в расположение "Лилля", – заявил агент игрока Паулу Барбоза.

В минувшем сезоне 30-летний Эдер провел за "Локомотив" 28 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Стоит отметить, что именно гол Эдера в 29-м туре чемпионата России против "Зенита" (1:0) принес "Локомотиву" чемпионский титул.

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