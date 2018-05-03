"Локомотив" принял решение о будущем Семина

Теги локомотив москваюрий семин

"Локомотив" принял решение о будущем Семина

"Локомотив" продлит контракт с главным тренером команды Юрием Семиным, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, о подписании нового соглашения между наставником и клубом будет объявлено в ближайшее время. Контракт будет заключен по схеме  "1+1". "Локо" ставит перед Семиным задачу попадания в зону Лиги Чемпионов и успешное выступление в Кубке России.

В нынешнем сезоне "Локомотив" лидирует в Премьер-лиге и для оформления чемпионства клубу осталось набрать два очка в двух матчах.

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