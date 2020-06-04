"Локомотив" продлил аренду Жоау Мариу

Московский "Локомотив" договорился о продлении аренды португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу, сообщает Passioneinter.

По сведениям издания, новое соглашение заключено до фактического окончания нынешнего сезона, который в России возобновится с 19 июня.

В нынешнем сезоне 27-летний Мариу провел за "Локомотив" 15 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" откажется от выкупа трансфера португальца за 16 миллионов евро. Контракт игрока с "Интером" действует до лета 2022 года.

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