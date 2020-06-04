"Локомотив" продлил аренду Жоау Мариу
Московский "Локомотив" договорился о продлении аренды португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу, сообщает Passioneinter.
По сведениям издания, новое соглашение заключено до фактического окончания нынешнего сезона, который в России возобновится с 19 июня.
В нынешнем сезоне 27-летний Мариу провел за "Локомотив" 15 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" откажется от выкупа трансфера португальца за 16 миллионов евро. Контракт игрока с "Интером" действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16