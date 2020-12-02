"Локомотив" продлил безвыигрышную серию в Лиге Чемпионов до 10 матчей

Московский "Локомотив" в 10-м матче подряд не сумел добиться победы в Лиге Чемпионов. В матче 5-го тура группового этапа российский клуб на своем поле потерпел поражение от "Ред Булл Зальцбург" со счетом 1:3.

В последний раз "Локомотив" побеждал в Лиге Чемпионов в матче 1-го тура группового этапа прошлого сезона с "Байером" (2:1). С тех пор "железнодорожники" потерпели семь поражений при трех ничьих.

В заключительном туре "Локомотив" на выезде сыграет с мюнхенской "Баварией". Матч состоится 9 декабря.

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