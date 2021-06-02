"Локомотив" продлил контракт с 20-летним полузащитником

Фото сайт "Локомотива"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с хавбеком Денисом Файзуллиным.

Детали продления контракта между сторонами не разглашаются.

Сообщается, что следующий сезон 20-летний футболист проведёт в аренде в воронежском "Факеле".

Файзуллин является воспитанником "Спартака", в "Локо" он перебрался в 2019 году. Во второй половине сезона 2020/21 полузащитник играл за "Томь", в его активе 11 матчей и 2 ассиста.

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