"Локомотив" продлил контракт с 20-летним защитником

Фото сайт "Локомотива"

Московский "Локомотив" объявил о заключении нового соглашения с защитником Александром Сильяновым.

20-летний футболист продлил контракт с "железнодорожниками" до 2026 года.

Фулбек выступает за "Локо" с 2019 года. Он перешёл из ЦСКА. С тех пор сыграл за основную команду 3 матча.

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