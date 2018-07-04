"Локомотив" продлил контракт с Коломейцевым

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"Локомотив" продлил контракт с Коломейцевым

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Коломейцевым.

29-летний футболист заключил с "железнодорожниками" соглашение до лета 2019 года.

Коломейцев выступает за "Локомотив" с 2015 года, сыграл 88 матчей и забил 6 голов.

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