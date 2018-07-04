"Локомотив" продлил контракт с Коломейцевым
Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Коломейцевым.
29-летний футболист заключил с "железнодорожниками" соглашение до лета 2019 года.
Коломейцев выступает за "Локомотив" с 2015 года, сыграл 88 матчей и забил 6 голов.
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|О
|1
|Локомотив Москва
|30
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|2
|ЦСКА Москва
|30
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|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
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|Тосно
|30
|24
|16
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|30
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