"Локомотив" продлил контракт с Лысовым

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"Локомотив" продлил контракт с Лысовым

"Локомотив" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Михаилом Лысовым.

Детали соглашения не разглашаются, лишь уточняется, что это долгосрочный договор.

"Ждал этого события. И сейчас абсолютно счастлив. В будущее смотрю с уверенностью. Впереди новые вызовы. Буду стараться приносить пользу команде, выкладываться на все сто процентов на поле" - сказал 19-летний футболист.

Лысов дебютировал в основной команде "Локомотива" в июле этого года, в его активе 14 матчей и 1 ассист.

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