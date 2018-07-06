"Локомотив" продлил контракт с Михаликом

Теги локомотив москватарас михалик

"Локомотив" продлил контракт с Михаликом

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Тарасом Михаликом.

34-летний украинец заключил с "железнодорожниками" соглашение до лета 2019 года. Предыдущий договор истёк 30 июня.

Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года, сыграл 103 матча и забил 3 гола.

Не пропустите: "Локомотив" продлил контракты с Денисовым и Коченковым. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов