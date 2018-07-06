"Локомотив" продлил контракт с Михаликом

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Тарасом Михаликом.

34-летний украинец заключил с "железнодорожниками" соглашение до лета 2019 года. Предыдущий договор истёк 30 июня.

Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года, сыграл 103 матча и забил 3 гола.

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