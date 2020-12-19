"Локомотив" продлил контракт с основным защитником

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с левым защитником Мацеем Рыбусом.

"Железнодорожники" активировали пункт в контракте польского фулбека, согласно которому он останется в команде до лета 2022 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал по окончании нынешнего сезона.

31-летний Рыбус выступает за "Локомотив" с июля 2017 года, сыграл 97 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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