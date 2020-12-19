"Локомотив" продлил контракт с основным защитником

1 Теги локомотив москвамацей рыбус

"Локомотив" продлил контракт с основным защитником

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с левым защитником Мацеем Рыбусом.

"Железнодорожники" активировали пункт в контракте польского фулбека, согласно которому он останется в команде до лета 2022 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал по окончании нынешнего сезона.

31-летний Рыбус выступает за "Локомотив" с июля 2017 года, сыграл 97 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Берковский прокомментировал свой переход в "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

caier2544

СEKС Знaкoмcтвa! Oдинокие и Зaмужниe очень хoтят ceкca, все бeсплатнo и анoнимнo. Здеcь дaют в пoпу и бeрут в рoт, мoжешь убедитьcя cам---- http://bit.do/chpoking

Ответить

главное

Моуринью пригласил в "Тоттенхэм" игрока "Реала"

Моуринью пригласил в "Тоттенхэм" игрока "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов