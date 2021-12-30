"Локомотив" продлил контракт с Ротенбергом

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Локомотива" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года. Он не выходил на поле с декабря 2018 года.

35-летний Ротенберг является родственником российских олигархов Ротенбергов. За "Локомотив" он выступает с 2016 года, провел за клуб 17 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее играл за "Йокерит", "Клуби-04", "Зенит", "Шинник", "Сатурн", "Химки", "Маккаби", "Аланию", "Динамо", "Кубань", "Олимпиакос" (Кипр) и "Ростов". Сыграл 1 матч за сборную Финляндии.