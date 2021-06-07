"Локомотив" продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с 2018 года

Фото: фан-аккаунт Бориса Ротенберга в инстаграме/Автор неизвестен

Московский "Локомотив" на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.

Новое соглашение между футболистом и московским клубом будет действовать до 31 декабря 2021 года.

"Желаем Борису скорейшего восстановления и новых побед в составе футбольного клуба "Локомотив"!" — говорится в сообщении клуба.

В настоящее время Ротенберг восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. В последний раз он выходил на поле 5 декабря 2018 года. Борис является родственником олигархов Бориса, Романа, Аркадия и Игоря Ротенбергов.

35-летний Ротенберг выступает за "Локомотив" с 2016 года. Всего он провел за "железнодорожников" 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее играл за "Йокерит", "Клуби-04", "Зенит", "Шинник", "Сатурн", "Химки", "Маккаби" (Тель-Авив), "Аланию", "Динамо", "Кубань", "Олимпиакос" (Кипр) и "Ростов". За сборную Финляндии сыграл 1 матч. Чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России.

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