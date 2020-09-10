"Локомотив" продлил контракт с Рыбчинским

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"Локомотив" продлил контракт с Рыбчинским

Московский "Локомотив" объявил о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Рыбчинским.

Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до июня 2024 года.

22-летний Рыбчинский является воспитанником "железнодорожников", за основную команду сыграл 15 матчей и сделал 4 ассиста.

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