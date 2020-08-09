"Локомотив" продлил контракт с талантливым защитником

Теги локомотив москвастанислав магкеев

"Локомотив" продлил контракт с талантливым защитником

Московский "Локомотив" объявил о продлении контракта с защитником Станиславом Магкеевым.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Спартак" и "Зенит".

21-летний Магкеев является воспитанником "Локомотива". В составе московского клуба он провел 13 матчей во всех турнирах и не ответился результативными действиями.

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