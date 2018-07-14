"Локомотив" продлил контракт с Тарасовым

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащтником Дмитрием Тарасовым.

Новое соглашение между "железнодорожниками" и 31-летним футболистом рассчитано до лета 2019 года.

"Очень рад остаться в "Локомотиве". Это мой дом, моя семья и самые лучшие болельщики! Мы добились больших успехов, но впереди не менее сложные испытания, новый сезон, Лига Чемпионов. Совсем скоро присоединюсь к команде на сборах, успел соскучиться по ребятам" - сказал хавбек.

Тарасов выступает за "Локомотив" с 2010 года, сыграл 173 матча и забил 12 голов.

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