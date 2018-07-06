"Локомотив" продлил контракты с Денисовым и Коченковым

Московский "Локомотив" в своём официальном твиттере объявил о продлении контрактов с двумя футболистами.

Новые однолетние соглашение с "железнодорожниками" заключили вратарь Антон Коченков и защитник Виталий Денисов.

Предыдущие договора этих игроков истекли 30 июня.

31-летний Коченков выступает за "Локомотив" с 2015 года, сыграл 10 матчей и пропустил 12 голов. Сдавался в аренду "Краснодару" и "Томи".

31-летний Денисов выступает за "Локомотив" с 2013 года, сыграл 141 матч и забил 1 гол.

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