"Локомотив" продлил контракты с двумя игроками

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"Локомотив" продлил контракты с двумя игроками

Защитник Тарас Михалик и полузащитник Александр Коломейцев подписали новые контракты с "Локомотивом", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, новые соглашения обоих футболистов с клубом будут действовать до лета 2019 года.

В минувшем сезоне 27-летний Коломейцев провел за "Локомотив" 29 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. На счету 34-летнего Михалика 1 мяч в 13 поединках.

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