"Локомотив" продлил соглашение со своим воспитанником

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"Локомотив" продлил соглашение со своим воспитанником

Хавбек "Локомотива" Роман Тугарев подписал новое соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт 20-летнего игрока будет действовать до лета 2022 года.

Тугарев - воспитанник "железнодорожников" и находится в структуре клуба с 2015 года.

В этом сезоне Тугарев провел за основную команду "Локомотива" четыре матча.

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