"Локомотив" продлил сотрудничество с Семиным

Теги локомотив москваюрий семин

"Локомотив" продлил сотрудничество с СеминымМосковский "Локомотив" продлил сотрудничество со своим главным тренером Юрием Семиным, информирует sport24.ru.

По сведениям источника, клуб подписал с 70-летним специалистом соглашение по схеме "1+1". Опция о пролонгации контракта еще на один год будет доступна, если в следующем сезоне "железнодорожники" удачно выступят в кубке и чемпионате страны.

Действующее соглашение Семина с "Локомотивом" рассчитано до лета нынешнего года.

Напомним, на матче "Локомотива" и "Зенита" будет аншлаг. | soccernews.ru

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