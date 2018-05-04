"Локомотив" продлил сотрудничество с Семиным

Московский "Локомотив" продлил сотрудничество со своим главным тренером Юрием Семиным, информирует sport24.ru.

По сведениям источника, клуб подписал с 70-летним специалистом соглашение по схеме "1+1". Опция о пролонгации контракта еще на один год будет доступна, если в следующем сезоне "железнодорожники" удачно выступят в кубке и чемпионате страны.

Действующее соглашение Семина с "Локомотивом" рассчитано до лета нынешнего года.

Напомним, на матче "Локомотива" и "Зенита" будет аншлаг. | soccernews.ru