"Локомотив" продлит контракт с Фарфаном

"Локомотив" планирует продлить трудовое соглашение с 33-летним полузащитником Джефферсоном Фарфаном.

В клубе довольны игрой перуанца, а сам футболист не прочь остаться в Москве.

Действующий контракт Фарфана истекает в июне 2018 года.

В этом сезоне Фарфан провел 12 игр в чемпионате России, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Читайте: Фарфан: "Я рад за сборную Перу и горжусь нашей командой" | http://soccernews.ru