"Локомотив" продлит контракты игроков до фактического завершения сезона

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб уже позаботился о продлении договоров с теми футболистами, чьи соглашения истекают 30 июня.

"У нас есть договорённости с футболистами о том, что текущие контракты будут продлены до фактического окончания чемпионата", - сказал Мещеряков.

Напомним, что сегодня было принято решение о возобновлении сезона РПЛ с 21 июня. Чемпионат должен завершиться 22 июля.

В составе "Локомотива" сейчас есть 8 игроков с истекающими контрактами - это Антон Коченков, Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Джефферсон Фарфан и Эдер.

В четверг "железнодорожники" объявили о смене главного тренера - пост покинул Юрий Сёмин, а готовить команду к оставшейся части сезона будет уже новый наставник Марко Николич.

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