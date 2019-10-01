"Локомотив" проиграл "Атлетико" в юношеской Лиге УЕФА

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"Локомотив" проиграл "Атлетико" в юношеской Лиге УЕФА

В матче 2-го тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА московский "Локомотив" на своем поле проиграл мадридскому "Атлетико" со счетом 2:3. Испанский клуб открыл счет в концовке первого тайма, отличился Тегия, а затем преиущество "матрасников" увеличил Рикельме. "Локомотиву" удалось сравнять счет благодаря голам Основа и и Хлынова. Но в компенсированное время победу гостям принес Рикельме.

Благодаря победе "Атлетико" догнал "Ювентус" в турнирной таблице группы D. У обеих команд по три очка, но у итальянцев есть матч в запасе. "Локомотив" имеет в активе одно очко и делит 3-4 места с "Байером".

"Локомотив" U-19 Россия – "Атлетико" U-19 Испания - 2:3 (0:1)
Голы: Тегиа, 45 - 0:1, Рикельме, 68 - 0:2, Основ, 89 - 1:2, Хлынов, 90 - 2:2, Рикельме, 90+3 - 2:3

"Локомотив": Ботнарь, Основ, Черный, Иваньков, Петухов, Мухин, Петров, Барабошкин, Иосифов (Карев, 20), Сильянов, Сулейманов (Хлынов, 68).

"Атлетико": Сальданья, Марко Морено, Фернандо, Икер Ортега, Дорта, Салидо (Тенас, 64), Рикельме, Лама, Валера, Сориано, Тегиа.

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