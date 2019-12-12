"Локомотив" проиграл "Атлетико" в заключительном туре Лиги Чемпионов
В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов московский "Локомотив" на выезде уступил мадридскому "Атлетико" со счетом 0:2. Победу "матрасникам" принесли голы Жоау Фелиша и Фелипе.
"Атлетико" занял второе место в группе D и вышел в плей-офф. "Локомотив" финишировал на 4-й позиции.
"Атлетико" Испания – "Локомотив" Россия - 2:0 (1:0)
Голы: Фелиш, 17 (с пенальти) - 1:0, Фелипе, 54 - 2:0
"Атлетико": Облак, Эрмосо, Лоди, Триппьер, Фелипе, Томас, Коке, Корреа (Эррера, 68), Сауль, Фелиш, Мората.
"Локомотив": Коченков, Серкейра, Хеведес, Идову, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Кверквелия, Миранчук, Чорлука (Магкеев, 69), Эдер.
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