"Локомотив" проиграл "Атлетико", "Ювентус" разгромил "Байер"
Представляем результаты матчей Лиги Чемпионов в группе D.
После двух туров команды расположились в группе таким образом: первое место - "Атлетико" (4 очка), второе - "Ювентус" (4), третий - "Локомотив" (3) и последний "Байер" (0).
"Локомотив" - "Атлетико" 0:2
Голы: Жоау Феликс, 48 - 0:1, Томас, 58 - 0:2
"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Серкейра, Хеведес, Игнатьев (Эдер, 80), Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов (Идову, 33), Баринов, Чорлука, Смолов (Коломейцев, 83).
"Атлетико": Облак, Хименес, Лоди, Арьяс, Фелипе, Томас, Коке (Корреа, 87), Сауль, Жоау Феликс (Эрмосо, 84), Мората, Диего Коста (Лемар, 77).
"Ювентус" - "Байер" 3:0
Голы: Игуаин, 17 - 1:0, Бернардески, 61 - 2:0, Роналду, 88 - 3:0
"Ювентус": Щесны, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Хедира (Бентанкур, 74), Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Бернардески (Рэмзи, 78), Роналду, Игуаин (Дибала, 83).
"Байер": Градецки, Та, Венделл, Бендер, Вайзер, Баумгартлингер, Хавертц, Арангис (Синкгравен, 80), Демирбай (Амири, 46), Аларио (Паулиньо, 68), Фолланд.
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