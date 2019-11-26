"Локомотив" проиграл "Байеру" в Юношеской лиге УЕФА и потерял шансы на выход в плей-офф

В рамках пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Локомотив" на своём поле потерпел поражение от "Байера" со счётом 1:3.

Проиграв этот матч, "железнодорожники" лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

"Локомотив U-19" (Россия) – "Байер U-19" (Германия) - 1:3

Голы: Петухов, 65 (пенальти) - 1:0, Анапак-Бака, 76 - 1:1, Фезенмайер, 80 - 1:2, Фезенмайер, 90 - 1:3.

"Локомотив U-19": Ботнарь, Черный, Иваньков, Сильянов, Петухов, Мухин (Черняков, 84), Шарков, Барабошкин (Карев, 63), Петров (Миронов, 77), Иосифов, Хлынов.

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