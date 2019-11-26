"Локомотив" проиграл "Байеру" в Юношеской лиге УЕФА и потерял шансы на выход в плей-офф

Теги локомотив москвабайер леверкузен

"Локомотив" проиграл "Байеру" в Юношеской лиге УЕФА и потерял шансы на выход в плей-офф

В рамках пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Локомотив" на своём поле потерпел поражение от "Байера" со счётом 1:3.

Проиграв этот матч, "железнодорожники" лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

"Локомотив U-19" (Россия) – "Байер U-19" (Германия) - 1:3

Голы: Петухов, 65 (пенальти) - 1:0, Анапак-Бака, 76 - 1:1, Фезенмайер, 80 - 1:2, Фезенмайер, 90 - 1:3.

"Локомотив U-19": Ботнарь, Черный, Иваньков, Сильянов, Петухов, Мухин (Черняков, 84), Шарков, Барабошкин (Карев, 63), Петров (Миронов, 77), Иосифов, Хлынов.

Не пропустите: "Локомотив" определился с формой на матч с "Байером". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Клопп - лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS

Клопп - лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов