"Локомотив" проиграл борьбу за Телина
Московский "Локомотив" проиграл борьбу за форварда "Андерлехта" Исаака Телина, сообщает Fotbolldirekt.
По информации источника, нападающий сборной Швеции выбрал киевское "Динамо", которое сделало ему наиболее выгодное предложение.
По некоторым данным, Телин уже находится в украинской столице и вскоре завершит свой переход в стан "бело-синих".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|30
|67
|2
|Андерлехт
|30
|55
|3
|Шарлеруа
|30
|51
|4
|Гент
|30
|50
|5
|Генк
|30
|44
|6
|Стандард Льеж
|30
|44
|7
|Кортрийк
|30
|42
|8
|Антверпен
|30
|41
|9
|Зульте-Варегем
|30
|37
|10
|Сент-Трюйден
|30
|37
|11
|Остенде
|30
|36
|12
|Ред Стар Ваасланд
|30
|35
|13
|Локерен
|30
|31
|14
|Мукрон Перувелз
|30
|30
|15
|Эупен
|30
|27
|16
|Мехелен
|30
|27