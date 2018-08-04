"Локомотив" проиграл борьбу за Телина

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"Локомотив" проиграл борьбу за Телина

Московский "Локомотив" проиграл борьбу за форварда "Андерлехта" Исаака Телина, сообщает Fotbolldirekt.

По информации источника, нападающий сборной Швеции выбрал киевское "Динамо", которое сделало ему наиболее выгодное предложение.

По некоторым данным, Телин уже находится в украинской столице и вскоре завершит свой переход в стан "бело-синих".

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