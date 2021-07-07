"Локомотив" проиграл греческому клубу в товарищеском матче

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

Московский "Локомотив" в рамках учебно-тренировочного сбора потерпел поражение от греческого клуба "Арис" со счетом 1:2.

В начале встречи счет открыл Мацей Рыбус, но во втором тайме греки забили два мяча и добились победы.

"Локомотив" (Россия) — "Арис" (Греция) — 1:2 (1:0)

Голы: Рыбус, 3 - 1:0, Гарсия, 56 - 1:1, Бруну Гама, 62 - 1:2

"Локомотив": Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов (Куликов, 66), Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов (Касимов, 66), Смолов, Камано.

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