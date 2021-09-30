"Локомотив" проиграл "Лацио" в Лиге Европы

Фото: твиттер "Локомотива"

В рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Европы "Локомотив" проиграл "Лацио".

Голами в составе хозяев отметились Башич и Габаррон. "Лацио" с 3 очками идет в группе на втором месте, "Локомотив" - последний.

"Лацио" Италия - "Локомотив" Россия 2:0

Голы: Башич, 13 - 1:0, Габаррон, 38 - 2:0

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон, Хюсай, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 60), Катальди (Лейва, 60), Башич, Ладзари (Марушич, 74), Педро (Моро, 74), Иммобиле (Мурики, 41), Фелипе Андерсон.

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Пабло, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили (Керк, 72), Анджорин (Петров, 82), Смолов, Жемалетдинов (Лисакович, 82).

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