"Локомотив" проиграл "Марселю" и вылетел из еврокубков
Фото: твиттер "Марселя"
В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы "Локомотив" минимально уступил "Марселю".
Таким образом, "железнодорожники" заняли последнее место в группе и вылетели из еврокубков. "Марсель" финишировал третьим и отправится в Лигу конференций.
"Марсель" Франция - "Локомотив" Россия 1:0
Гол: Милик, 35 - 1:0
"Марсель": Манданда, Салиба, Балерди, Луан Перес, Жерсон, Гендузи (Лирола, 69), Гуйе (Камара, 68), Ронжье, Ундер (Луис Энрике, 86), Милик (Пайет, 68), де ла Фуэнте (Дьенг, 82).
"Локомотив": Худяков, Ненахов, Пабло (Лисакович, 84), Едвай, Рыбус, Бабкин, Бека-Бека, Петров, Марадишвили (Тикнизян, 56), Смолов, Камано (Рыбчинский, 32).
Удаление: Ронжье (80).
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|Группа B
|М
|О
|1
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|5
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|4
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|0
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