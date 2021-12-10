"Локомотив" проиграл "Марселю" и вылетел из еврокубков

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"Локомотив" проиграл "Марселю" и вылетел из еврокубковФото: твиттер "Марселя"

В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы "Локомотив" минимально уступил "Марселю".

Таким образом, "железнодорожники" заняли последнее место в группе и вылетели из еврокубков. "Марсель" финишировал третьим и отправится в Лигу конференций.

"Марсель" Франция - "Локомотив" Россия 1:0

Гол: Милик, 35 - 1:0

"Марсель": Манданда, Салиба, Балерди, Луан Перес, Жерсон, Гендузи (Лирола, 69), Гуйе (Камара, 68), Ронжье, Ундер (Луис Энрике, 86), Милик (Пайет, 68), де ла Фуэнте (Дьенг, 82).

"Локомотив": Худяков, Ненахов, Пабло (Лисакович, 84), Едвай, Рыбус, Бабкин, Бека-Бека, Петров, Марадишвили (Тикнизян, 56), Смолов, Камано (Рыбчинский, 32).

Удаление: Ронжье (80).

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