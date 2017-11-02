"Локомотив" проиграл "Шерифу" в Москве

"Локомотив" в ранге лидера РФПЛ и группы "F" Лиги Европы подходил к домашнему матчу с "Шерифом", который был близок к победе в первом матче в Молдавии, однако россияне сумели отстоять ничью. Игроки "Шерифа" намеревались взять реванш, но и хозяева поля отнюдь не собирались играть на ничью, победа в отчетной игре приближала "Локомотив" к выходу из группы.

Гости на первых минутах выглядели активнее, они заработали несколько стандартов, после одного из которых Посмака оставили перед воротами, а тот головой пытался поразить цель, однако ему немного не хватило точности. Следом неплохой сольный проход удался Брезовецу, который за счет дриблинга прошел к чужим воротам и пробил с десяти метров – Гильерме с выстрелом справился. Также в начале встречи неточным ударом отметился Кристиано, а Бадибанга не сумел пробить головой из хорошей позиции, проиграв борьбу Гильерме.

"Локомотив" действовал пассивно, однако это не помешало ему забить гол. Хозяева убежали в редкую контратаку, Алексей Миранчук снабдил хорошей передачей Фарфана, а тот с острого угла пробил по воротам – Микулич выставил руки, и от него же мяч влетел в сетку. Через несколько минут Фарфан мог делать дубль, перуанец получил мяч теперь уже на левом фланге и мощно пробил в створ, но на этот раз Микулич отбил игровой снаряд перед собой.

После небольшой активности от "Локомотива" "Шериф" снова взял мяч под свой контроль и даже забил гол, который арбитр не засчитал, усмотрев игру рукой у Раку, который с пяти метров точно пробил под перекладину. Тем не менее, "Шериф" не опустил руки, все же сравняв счет через несколько минут. Бадибанга получил игровой снаряд в чужой штрафной и тут же пробил в ближний правый угол – мяч от штанги залетел в ворота.

В концовке тайма команды обменялись моментами: у "Локомотива" хорошо пробил Денисов, но вратарь отбил мяч ногой, а у "Шерифа" – Бадибанга, голкипер "железнодорожников" Медведев также не сплоховал. Гильерме к тому времени получил повреждение, и у хозяев случилась вынужденная замена.

В начале второго тайма Микулич снова вступил в игру, вытащив мяч из-под перекладины после навеса Лысова. Игровой снаряд мог залететь в ворота, но вратарь среагировал. Также мог забить и Баринов, Дмитрий красиво пробивал ножницами – Микулич в прыжке спас свою команду. "Локомотив" дважды не забил, тут же последовала расплата: Сушич и Брезовец разыграли комбинацию, в результате чего Йосип точно пробил из-за штрафной.

"Локомотиву" нужно было забивать как минимум один мяч, но моменты по-прежнему чаще возникали у ворот россиян. Жайро да Силва хорошо пробил со штрафного – Медведев выручил. Затем вратарь "Локо" отбил два удара в упор от Бадибанги.

Стоит признать, что в двухматчевом противостоянии "Шериф" смотрелся интереснее и победу заслужил. "Локомотив" же теперь будет сражаться с "Копенгагеном" и "Злином".

"Локомотив" – "Шериф" 1:2

Голы: Фарфан, 27 – 1:0; Бадибанга, 41 – 1:1; Брезовец, 58 – 1:2.



"Локомотив": Гильерме (Медведев, 32), Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Баринов, 55), И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Эдер, 73), Фарфан.



"Шериф": Микулич, Сушич, Кристиано (Виктор Оливейра, 88), Кулушич, Посмак, Раку, Брезовец (Балима, 66), Кендыш, Антон, Жайро да Силва (Де Нойер, 78), Бадибанга.

Вячеслав Горбачев

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