"Локомотив" проиграл "Сочи" в матче РПЛ

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" на своем поле победил московский "Локомотив" со счетом 2:1. Победу сочинцам принесли голы Антона Заболотного и Никиты Бурмистрова. В составе "железнодорожников" отличился Антон Миранчук.

Благодаря победе "Сочи" вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" опустился на шестую позицию.

"Сочи" Сочи - "Локомотив" Москва - 2:1 (2:0)

Голы: Заболотный, 14 - 1:0, Бурмистров, 40 - 2:0, Миранчук, 65 - 2:1

"Сочи": Джанаев, Терехов, Мевля (Набиуллин, 67), Маммана, Маргасов, Жоаозиньо, Юсупов, Бурмистров (Заика, 71), Пруцев, Миладинович, Заболотный.

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Рыбус, Лысцов, Рыбчинский (Лисакович, 64), Куликов, Жемалетдинов, Камано (Миранчук, 64), Смолов (Зе Луиш, 75), Эдер.

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