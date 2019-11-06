"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги Чемпионов

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"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги Чемпионов

В рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Локомотив" проиграл "Ювентусу".

Открыл счет в матче хавбек гостей Аарон Рэмзи, однако спустя 9 минут Алексей Миранчук сравнял счет. Победу туринскому клубу принес Дуглас Коста, забивший в компенсированное время.

"Ювентус" с 10 очками возглавляет группу, "Локомотив" занимает третье место, имея в активе три очка.

"Локомотив" - "Ювентус" 1:2

Голы: Рэмзи, 3 - 0:1, Миранчук, 12 - 1:1, Дуглас Коста, 90 - 1:2

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жоау Мариу (Коломейцев, 85), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов (Серкейра, 81), Эдер.

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Ругани, Данило, Бонуччи, Хедира (Дуглас Коста, 70), Пьянич, Рабьо, Рэмзи (Бентанкур, 64), Игуаин, Роналду (Дибала, 82).     

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Дмитрий Владимирович
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