"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в Юношеской лиге УЕФА

В матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Локомотив" проиграл "Ювентусу" со счетом 0:1.

"Ювентус" вышел на первое место в турнирной таблице группы D, набрав девять очков. "Локомотив" остался на третьей позиции, имея в активе четыре очка.

"Локомотив" Россия - "Ювентус" Италия - 0:1 (0:1)

Гол: Петрелли, 36 - 0:1

"Локомотив": Ботнарь, Петухов, Сильянов, Черный, Иваньков, Мухин, Шарков, Барабошкин (Файзуллин, 46; Карев, 85), Иосифов, Миронов (Черняков, 46), Сулейманов (Хлынов, 11).

"Ювентус": Сиано, Лео, Дрэгушин, Андзолин, Леоне, Портанова, Фаджоли, Раноккия, Vlasenko, Абу-Техер (Франкофонте, 78), Петрелли (Сене, 81).

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