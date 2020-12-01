"Локомотив" проиграл "Зальцбургу" в Лиге Чемпионов

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"Локомотив" проиграл "Зальцбургу" в Лиге Чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов московский "Локомотив" на своем поле проиграл австрийскому "Ред Булл Зальцбург" со счетом 1:3. Победу гостям принесли дубль Мергима Бериши и гол Карима Адейеми. В составе "железнодорожников" отличился Антон Миранчук.

"Локомотив" Россия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:3 (0:2)
Голы: Бериша, 28 - 0:1, Бериша, 41 - 0:2, Миранчук, 79 (с пенальти) - 1:2, Адейеми, 81 - 1:3

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Магкеев, Чорлука, Лысцов (Миранчук, 46), Мурило, Живоглядов (Рыбчинский, 84), Райкович (Игнатьев, 46), Эдер, Зе Луиш (Камано, 89), Лисакович (Мухин, 46).

"Ред Булл Зальцбург": Станкович, Кристенсен, Вебер, Ульмер, Рамальо, Юнузович, Камара (Сучич, 69), Собослаи (Дака, 77), Мвепу, Бериша (Онгене, 90), Койта (Адейеми, 70).

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