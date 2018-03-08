"Локомотив" проигрывает "Атлетико" после первого тайма, ЦСКА и "Лион" играют без голов

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"Локомотив" проигрывает "Атлетико" после первого тайма, ЦСКА и "Лион" играют без голов

Завершились первые таймы в двух матчах 1/8 финала Лиги Европы с участием российских клубов.

"Локомотив" на выезде уступает мадридскому "Атлетико" со счетом 0:1. Гол в середине тайма забил Сауль Ньигес.

Во второй встрече ЦСКА принимает "Лион" и счет пока не открыт.

Не пропустите: Каждый из 10 голов Сауля в еврокубках был первым для "Атлетико" в матче. | http://soccernews.ru

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